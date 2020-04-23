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محافظات

بيطري الوادي الجديد يعقم منازل الحالات المصابة بـ كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، عن تعقيم منازل المرضى الذين ثبت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا في مركز الداخلة.


وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور ناجي محمد عوض، تعقيم المنازل للمرضي والمنازل المجاورة لها، من خلال فريق التعقيم بقيادة الدكتور عمر عبد الغني مدير الطب البيطري بالداخلة.


وأضاف ناجي، أنه يجري التعامل مع البؤر المصابة أو المشتبه في إصابتها أو انتقال العدوى لها من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى وباستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة لذلك بالإضافة إلى التخلص من ملابس الأمان المخصصة للتعامل مع الإصابات لكل منزل يجري التعامل معه.


وأوضح ناجي، أن التعقيم شمل قرية الشيخ والي وقرية القصر وشارع 23 يوليو بمدينة موط في حدود المنازل المشتبه بإصابتها وبعض المنازل المحيطة بالإضافة إلى تعقيم وتطهير محطة مياه الشبابة نظرا للاشتباه في تعامل احد المصابين بالتعامل مع احد العاملين فيها وهذه الخطوة تحسب للطب البيطري الذي يجيد التقصي وتتبع الحالات المصابة بكل الأساليب العلمية.


وكانت أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها يفيد بتأكيد اصابة 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.


وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه بعد إجراء تحاليل الـ PCR للحالات المشتبه بها جرى رصد (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد وتم تحويل الحالات إلى مستشفى العزل بمدينة أبو تيج بأسيوط.


وأضاف محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن مديرية الصحة بالمحافظة تهيب بالمواطنين بإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة من الحكومة المصرية ووزارة الصحة، كما تهيب المديرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار والإشاعات الكاذبة.

الاشتباه بإصابة 3 حالات بـ كورونا في الوادي الجديد

بيطري الوادي الجديد يعقم منازل الحالات المصابة بـ كورونا
بيطري الوادي الجديد يعقم منازل الحالات المصابة بـ كورونا
بيطري الوادي الجديد يعقم منازل الحالات المصابة بـ كورونا
بيطري الوادي الجديد يعقم منازل الحالات المصابة بـ كورونا
بيطري الوادي الجديد يعقم منازل الحالات المصابة بـ كورونا
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