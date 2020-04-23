AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المعدن الأصفر لا يتوقف.. أسعار الذهب تقفز نحو 2%

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:04 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
مايكل عياد
قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.9% اليوم الخميس بدعم من توقعات لمزيد من إجراءات التحفيز المالي والنقدي وسط أضرار اقتصادية واسعة ناتجة عن أوامر البقاء في المنزل وإغلاق الشركات حول العالم لكبح انتشار فيروس كورونا.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1713.40 دولار للأونصة في نهاية جلسة التداول، مرتفعا 1.6%، وهى أكبر مكاسبه ليوم واحد في حوالي أسبوعين، وعند أعلى مستوى له في الجلسة سجل المعدن الأصفر 1718.29 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.0% لتبلغ عند التسوية 1738.30 دولار للأونصة، وأرجع متعاملون صعود المعدن الأصفر إلى مشتريات للاستثمار الآمن مع استمرار إجراءات التحفيز حول العالم، ويميل الذهب للاستفادة من الإجراءات التحفيزية الواسعة من بنوك مركزية لأن المستثمرين غالبا ما يعتبرونه أداة للتحوط من التضخم وانخفاض قيم العملات.

وقال جورج جيرو المدير التنفيذي لشركة آر بي سي لإدارة الثروة في مذكرة أسعار الذهب مقياس اقتصادي وسياسي لرخائنا والمستثمرون يفعلون ما تفعله البنوك المركزية، شراء الذهب لتعزيز العملات"، وفي جلسة الثلاثاء هبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين عند 1659.68 دولار للأوقية وسط موجة مبيعات أوسع في الأسواق لجمع سيولة مالية دفعت المستثمرين لبيع المعادن النفيسة لتغطية خسائر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة الى 1938.20 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى له في شهر في الجلسة السابقة، وصعد البلاتين 1.5% الى 757.53 دولار للأونصة، بينما زادت  الفضة 1.5% إلى 15.15 دولار للأونصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-2-2020

الذهب يصعد بفعل انتشار فيروس كورونا وآمال خفض الفائدة

قفزة في أسعار الذهب لأعلى سعر في أسبوعين.. تفاصيل

الذهب يقفز 1% مع هبوط أسواق الأسهم بفعل انهيار النفط الأمريكي

انهيار أسعار الذهب بعد هبوط النفط الأمريكي لأدني مستوى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف موقفه النهائي من أزمة عبدالله السعيد عقب قرار الفيفا

سامسونج تصنع كرتونة تلفاز يمكنك تحويلها إلى ترابيزة أو بيت للقطط ..صور

وقت الفطار.. على ربيع يعلن موعد عرض مسلسل عمر ودياب

يعرض السادسة والنصف على dmc.. رانيا محمود ياسين تروج لمسلسل فلانتينو

عفاف راضي: العزل المنزلي فرصة للتقرب أكثر من عائلتنا ..فيديو

25 فائدة لتناول التين المجفف في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس

تكييف يتسبب في إصابة 9 زبائن داخل مطعم بفيروس كورونا

بطولات يسطرها الأطقم الطبية بأسوان.. استقبال أسطورى لرئيس تمريض عائد من عمله