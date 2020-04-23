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مرأة

فائدة غير متوقعة للف قدميك بقشور الأناناس

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:14 ص
شرائح الأناناس
شرائح الأناناس
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لمياء الياسين
تشقق الكعبين يسبب لك الكثير من الإزعاج يمكنك علاج تشقق الكعبين بوصفات سهلة وسريعه  تخلصك على الفور من التشقق ولن تكلفك الكثير إليك أبرز الوصفات للتخلص من تشقق الكعبين يقدمها موقع  Bright Side

1. سحق بعض الأسبرين.

يمكن أن يساعد طحن حوالي 5 أو 6 أقراص من الأسبرين و خلطهم مع عصير الليمون والماء فى صنعى عجينة يمكن وضعها على مكان التشقق  لف المنطقة بمنشفة دافئة وغطها بكيس بلاستيكي. بعد حوالي 10 دقائق  يجب فرك منطقة تشقق الكعبين

2. استخدم معجون صودا الخبز.

يمكن أن تساعد إضافة صودا الخبز في حمام القدم على التخلص من تشقق الكعبين   فقط يمكنك خلط صودا الخبز مع الماء لعمل عجينة وضعها على التشقق بانتظام حتى تلتئم.

3. نقع قدميك  في بعض الشاي.

قومى بخلط شاي البابونج أو زيت شجرة الشاي في الماء. سيساعد ذلك على ترطيب بشرتك والتخلص من التشقق على الفور

4. قشور الأنانس

يحتوي قشور الأناناس على إنزيمات يمكن أن تساعد في ترطيب الجلد الجاف . ضع قطعة صغيرة من قشر الأناناس الطازج على منطقة تشقق الكعبين  ولفها بقطعة من القماش لإبقائها في مكانها. يجب القيام بذلك مرة واحدة يوميا لمدة أسبوع.
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