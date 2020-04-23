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أخبار البلد

قبل رمضان.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس ٢٣-٤-٢٠٢٠

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، الخميس ٢٣ أبريل 2020.


أسعار الدواجن اليوم
سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 27 و28 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء "الساسو" سعرا يتراوح بين 40 و42 جنيها.


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 11.50 إلى 13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 5 جنيهات.


وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 38 و40 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 10 جنيهات، والمولر "عمر يوم" سعر 18 و19 جنيها.

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