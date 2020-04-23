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فن

بعد عقد قرانها.. عرض مسلسل «فرصة تانية» لـ ياسمين صبري بعد منتصف الليل

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:18 ص
ياسمين صبرى واحمد
ياسمين صبرى واحمد ابو هشيمة
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أحمد إبراهيم
حددت قناة "cbc"، موعد عرض مسلسلات رمضان التى من المقرر أن يبدأ بثها على القناة أيام الشهر الكريم.



ولعل أبرز الأعمال التى من المقرر عرضها على القناة مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبرى ، حيث حددت القناة الساعة 12 منتصف الليل لبثه. 


مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عام أحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي، وإخراج مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم.   


وكانت عقدت ياسمين صبرى قرانها منذ أيام على رجل الاعمال احمد ابو هشمية والذى اقيم منذ ايام قليلة وسط اجواء عائلية. 


وتصدرت صور وأخبار الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنا عقد القران مع أفراد الأسرتين فقط. 


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة من عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، كان أبرزها لحظة عقد القران والمنديل الأبيض على يديهما.  

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