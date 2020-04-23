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عفاف راضي: العزل المنزلي فرصة للتقرب أكثر من عائلتنا ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:41 ص
الفنانة عفاف راضي
الفنانة عفاف راضي
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محمود محسن
أكدت الفنانة عفاف راضى، إنها ترفع شعار "وحدى قاعدة فى البيت"، خلال تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتلتزم بتعليمات الحجر المنزلى منذ بداية الجائحة.

وأضافت راضي خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج "التاسعة"،  عبر القناة الأولى المصرية " أن شعارى فى ظل كورونا وحدى قاعدة فى البيت".

وتابعت الفنانة عفاف راضي أن فترة العزل المنزلى فرصة سانحة للمصريين لكى يتقربوا أكثر إلى عائلاتهم، مؤكدة أنني من عشاق الجلوس في المنزل. 

وأشارت عفاف راضي إلى أن أغنيتها الشهيرة "وحدى قاعدة فى البيت"، رفضتها فى بداية الأمر عندما عرضها عليها الموسيقار الكبير بليغ حمدى، ولكنه فى نهاية الأمر  أقتنعت وحققت الأغنية نجاح كبير.

وقالت الفنانة عفاف راضي "بليغ حمدى كان يستطيع عمل أغنية كل يوم وهو أستاذ فى الأغانى الرومانسية والشعبية".
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