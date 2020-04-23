جريئة وغريبة .. شاهد أبرز إطلالات جيجي حديد في عيد ميلادها

يصادف اليوم 23 إبريل عيد ميلاد عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد والتى أكملت عامها 24.
تعتبر عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد من العارضات اللاتى يثرن الجدل بمجرد ظهورها على منصات عروض الأزياء أو حضورها مختلف المهرجانات.
تعتمد جيجي حديد على صيحات الموضة والأزياء المختلفة والغريبة التى تجعلها محط أنظار الجميع، كما تتميز إطلالاتها بأنها تجمع دائما بين الجرأة والغرابة، وعلى الرغم من أنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، إلا أنها تخفق فى اختيار إطلالاتها فى بعض الأحيان.
وتحرص جيجى حديد على اختيار صيحات المكياج وتسريحات الشعر التى تتناسب مع ملابسها، كما تفضل أن تظهر من حين لآخر بـ لوك جديد ومختلف.
كما تتميز عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد بأنها لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير والنجوم.