الرئيس اللبناني يعزي البابا تواضروس في رحيل كاهن الكنيسة القبطية ببيروت

أرسل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون برقية تعزية ومواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في انتقال الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بلبنان الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وأشاد العماد عون في برقيته بالمزايا والصفات الطيبة التي كان يتمتع بها الأب الراحل مثمنًا سعيه إلى التقارب بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم.

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي في نياحة الراهب القس رويس الأورشليمي راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار مرقس الرسول بالعاصمة بيروت.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني نعى بكلمات مؤثرة في رسالة بعث بها إلى نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى نياحة الراهب القس رويس الأورشليمى.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس قال في رسالته، خالص تعزياتي القلبية في رحيل هذا الأب الراهب المبارك والخادم الأمين رويس الأورشليمي، نودعه على رجاء القيامة ذاكرين تعبه وبذله وأمانته في عمله الرعوي والكنسي، فضلًا على رهبنته المباركة.

وتابع قائلا، نعزي نيافة المطران الأنبا أنطونيوس، وأخوته الرهبان في ديره العامر بالقدس، كما نعزي كل أحبائه وأبنائه الذين خدمهم سنوات طويلة، وسيرته الطيبة وسط خدمته في الكنيسة القبطية في لبنان ومع سائر المسؤولين على كل المستويات.

ورحل الراهب القس رويس الأورشليمي عن عالمنا مساء أمس بعد خدمته في كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر جاوز الـ ٥٨ عاما بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت لأكثر من ٢٠ سنة سبقها فترة خدمة وتكريس في العراق لمدة ١٥ عاما .

وولد الأب الراحل بمحافظة المنيا يوم ٢٤ ديسمبر من عام ١٩٦١ وخدم كشماس مكرس في العاصمة العراقية بغداد في الفترة من عام ١٩٨٥ وحتى عام ٢٠٠٠، ودخل الدير في مارس عام ٢٠٠٠ وترهب في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٥. خدم في القدس ما بين عامي ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٦ ثم انتقل إلى الخدمة بالناصرة حتى عام ٢٠٠٨، ثم خدم في أريحا حتى عام ٢٠١٠ ونال خلال خدمته بها درجة القسيسية وذلك في أحد التناصير الموافق ٥ أبريل ٢٠٠٩. ثم انتقل للخدمة بالكنيسة القبطية بلبنان التابعة الكرسي الأورشليمي وخدم هناك حتي نياحته أمس.