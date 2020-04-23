ترامب: السفن الأمريكية ستطلق النار على الزوارق الإيرانية إذا اقتربت منها

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن السفن التابعة لسلاح البحرية الأمريكي، ستطلق على النار على أي زوارق إيران تقترب منها في مياه الخليج العربي.





وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده مع خلية الأزمة المسئولة عن ملف فيروس كورونا: "لا نريد من القوارب الإيرانية السريعة أن تقترب من سفننا ولن نسمح بذلك".





وتابع: "لم نغير قواعد الاشتباك مع إيران لكننا لن نسمح باقتراب قواربها السريعة من سفننا".





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن إيران أجرت قبل أسبوع "مناورات خطيرة" في البحر، مشيرةً إلى أن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مراقبة في الخليج العربي.





وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعترف الأحد أنه خاض مواجهة الأسبوع الماضي مع سفن حربية أمريكية في الخليج.



