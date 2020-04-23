هنفطر ايه.. فطيرة الطاسة بمذاق لن تتوقعيه





المكونات لـ عمل فطيرة الطاسة خطوة بـ خطوة للشيف نجلاء الشرشابى







المكونات لـ عمل فطيرة الطاسة خطوة بـ خطوة:





- 2ونصف كوب من الدقيق

- رشة من الملح

- كوب ماء دافئ

- سلامى ( أو أى منتج حسب الرغبة)

- زيتون

- جبنة موزاريلا

- فلفل ألوان





طريقة تحضير فطيرة الطاسة:

تعجن جيدًا ثم نقسمها إلى أربعة أجزاء ونتركها لمدة ساعة وتفرد العجينة بطريقة بسيطة ونضع المكونات داخل العينة ثم نغلقها من كل جهة حتى تصبح مربعة