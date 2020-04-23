محافظ الدقهلية: بدء إزالة الجزيرة الوسطى بشارع الدراسات التطوير والتوسعة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة يرافقه محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة بالبدء في أعمال إزالة الجزيرة الوسطى بشارع الدراسات في إطار خطة توسعته وتطويره خلال أوقات الحظر وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستغلال أوقات الحظر في القيام بأعمال النظافة والتطهير وأداء بعض الأعمال .

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تمت عمليات إزالة الأكشاك الموجودة بالشارع بهدف إعادة المظهر الجمالي للشارع وتم نقل الأكشاك لأماكن بديلة حرصا على أصحابها كمصدر دخل لهم.





كما قام السكرتير العام بحملة نظافة بنطاق حي شرق المنصورة لرفع القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، وأشار إلى أن هذه الحملة تهدف إلى رفع تراكمات القمامة المتواجدة بشوارع مدينة المنصورة بالإضافة إلى رفع الأتربة بالسيارات المكنسية .





وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملة مستمرة داخل مدينة المنصورة حتى تعود شوارعها إلى سابق عهدها وتعود المنصورة عروسا للنيل وأضاف أن الحملة تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وأن هناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من انجاز حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



