ترامب عن إطلاق إيران للقمر الصناعي: نتابع عن كثب شديد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب شديد التقارير التي تفيد نجاح تجربة إيران بإطلاق القمر الصناعي.





ومنذ قليل، أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تأكدت من نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعي للمرة الأولى.





ونقلت الشبكة عن "البنتاجون" قولها: إن "التقييم الأمريكي خلص إلى أن تجربة إطلاق قمر صناعي إيراني تمت بنجاح للمرة الأولى".





وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس أنه أطلق بنجاح أول قمر صناعي مخصص للأعراض العسكرية نحو مدار حول الأرض، في وقت تتزايد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بسبب برامج إيران النووية والصاروخية.





وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يخشون من أن تكنولوجيا الصواريخ البالستية الطويلة المدى التي تستخدمها طهران يمكن أن تُوظف أيضا لإطلاق رؤوس نووية.



