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فن

محمد إمام: طلب محمد رمضان التمثيل مع عادل إمام «نمرة وشو»

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
حلّ الفنان محمد إمام، ضيفا على الكاتب الصحفي ربيع هنيد وكشف عن مشروعه القادم الذي سوف يجمعه بوالده الفنان القدير "الزعيم" عادل إمام.

وأكد  محمد إمام خلال اللقاء أنه يحب والده عادل إمام كفنان، ويحترمه وأن له مكانة لديه.

وعن سؤاله "هل تحدث معك محمد رمضان وطلب أن يتحدث مع الزعيم حول إمكانية دخولهما في عمل مشترك يجمع بينهما عما قريب.. وهل اوصلت تلك الرسالة للزعيم أم لا؟؟".

قال "أنا مقولتش حاجة لبابا عشان انا عارف ان محمد رمضان بيعمل "نمرة" وبيهزر و"بيستعبط"، وانا عارفه كويس واحنا صحاب وشله واحدة، وانا عارف انه بيهزر ومش قصده حاجة، وانا كلامي دلوقتي انا اكيد بهزر ومحمد رمضان عارف اني مقصودش حاجة، احنا في الاول والاخر أصحاب واكتر من الاخوات".

وعن فكرة الغناء بجانب التمثيل، أوضح أنه لا يفكر في الغناء ويركز كل تركيزه في التمثيل وأنه يحب أغاني محمد رمضان كثيرا ويعتبرها من أنجح الأغاني علي الساحة الموسيقية. 

وعن سؤاله حول عمله الأخير فيلم "لص بغداد"، أكد أن الفيلم اكشن كوميدي وهو ما أصبح يميل لتقديمه، حيث إنه نوع جديد على الساحة المصرية ولا يوجد أحد يقدمه، وأن الجميع يقدمون اكشن فقط او كوميدي فقط وبقيامه بالجمع بين الاثنين سوف يكون متميزا عن الآخرين وسوف يسطع نجمه بشدة علي الساحة بسبب تقديمة لتلك الادوار.

واضاف انه بالطبع يوجد من انتقد الفيلم ولكن قليلون من فعلوا مشيرًا أن إيرادات الفيلم كانت عالية وهي التي تتحدث عن نجاح الفيلم ومن الطبيعي ان لا يعجب الجميع بسبب اختلاف الاذواق.

وأشار محمد إلى أن مهنة التمثيل غاية في الصعوبة ومرهقة جدا ويحتاج عندما ينتهي من التصوير والعودة لمنزله ان يجد من "يدلعه" ويهتم به كثيرا وهذا ما تقوم به زوجته علي اكمل وجة فهي ترعاه رعاية كاملة وانه "محظوظ" بها.

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