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أخبار العالم

بنما.. تسجيل 171 إصابة جديدة بكورونا.. والوفيات تصل 144

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة في بنما، اليوم الخميس، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات لديها إلى 4992، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 144. 

وأعلنت سلطات بنما، أمس الأربعاء، تركيب كاميرات حرارية في الكثير من محطات مترو بنما لتحديد المسافرين الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وسيخضع المستخدمون الذين تم تحديدهم بهذه الطريقة لفحص ثانٍ للتحقق هل كانت لديهم حمى، أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي هذه الحالة، سيعزلون عن المسافرين الآخرين.

وفي مرحلة ثانية، يخطط مسؤولو المترو لتركيب كاميرات مزودة تقنية التعرف على الوجه ومتصلة بأرقام بطاقة الهوية، ما يساعد في تحديد مواقع منازل الأشخاص الذين يعانون من الحمى.

وحتى مساء أمس، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 2,634,529، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس عالميًا إلى 184,021.
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