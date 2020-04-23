إضافة الملح للقهوة.. حيل غريبة تمنحك مزيدا من الطاقة في الصباح

1. أضيفى الملح إلى قهوتك.



وفقا لموقع Bright Side إذا رأيت أشخاصًا يضيفون الملح بدلًا من السكر إلى قهوة الصباح الخاصة بهم ، فذلك لأنه يحسن نكهتها بالفعل. إنه يقضي على أي مرارة وبدلًا من الحليب أو السكر ، لا يحملك عشرات من السعرات الحرارية في الصباح.





2. تناول البيض في وجبة الإفطار و القهوة.

الأشخاص الذين يتناولون البيض في الصباح أكثر نشاطًا من الأشخاص الذين لا يأكلون. لذا ، إذا قمت بدمج البيض مع الكافيين ، فسوف تخلق دفعة صباحية لا مثيل لها. يمكنك أيضًا تناولها بأي طريقة أخرى.





3. تناولى الشوفان





الشوفان يمنحك الطاقة والحيوية لإستكمال يومك فهو غنى بكم كبير من المغذيات التى تمنحك الطاقة والشبع طوال اليوم





