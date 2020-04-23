محمد صقر يكتب: ما بعد كورونا

إن تحدثنا عن النضج فهو مراحل متدرجة في حياة البشر ، (عمريًا- تعليميًا -موقف عابر -أزمة أو حتى صدمة)..





وأعني بالنضج هنا ، تفتح العقل واتساع المدارك وزيادة الخبرات بمرور التجارب ، مع ثبات الرأي والمبدأ ورسوخ الشخصية والتركيز على المهم وتجاهل صغائر الأمور..





باللهجة الدارجة(كبّر عقلك)..

هل أزمة جائحة مرض كورونا ستغير فينا شيءً..؟!

ماذا سيحدث لنا بعد انتهاء مرض كورونا وعودة الحياة لمجراها..؟!

كيف ستكون حياتنا..؟!





أتتوقع أن يغيّر مرض كورونا وحجرنا المنزلي ، من طريقة تفكيرنا للأفضل أم للأسوء ، أم نظل كما نحن ، وكأن شيئًا لم يكن..؟!

أسئلة كثيرة تتخاطر في مخيلة الكثير ممن يعيش هذه المرحلة..

أخاف جدًا ؛ أن أُصاب بالصدمة ، لما سيحدث للبشر وما سيطرأ على المجتمع من تغيرات بعد انفراج الأزمة..!

ولكن ، أتمنى أن ننضج ، ويتم تصحيح كثير من المفاهيم والسلوكيات الخاطئة في حياتنا السابقة..





أتمنى أن نتعامل مع الحياة بشكل جدي وبأكثر وعي..

نقلل من الهدر المادي والبذخ الغير مبرر ، نقتصر على الضروريات ، نقنن المتطلبات..

نطوي كشحًا عن كل التفاهات التي أمتلأت بها حياتنا..

أصبحنا موسومين بالماديات ؛ واللهث وراء المظاهر الكاذبة الخادعة المصطنعة..

أمست قيمتنا تُثمّن بسعر الساعة التي في معصمنا ، والحقيبة التي نملكها..

نشتري فوق حاجتنا ، ونتخلص منها بسرعة ؛ لإقتناء غيرها..

طغت علينا المادة ، وتناسينا تغذية الروح والعقل..





فارغين بمعنى الكلمة..

أعطينا للرويبضة وأهل العقول التافهة من المشاهير ، قيمة وهيبة على جهلهم وعقولهم وأرواحهم الجوفاء..

وأنشغلنا بالغير ونسينا العمل على أنفسنا والارتقاء بها..

أسرفنا على أنفسنا كثيرًا..

هناك خلل كبير في حياتنا..

قال تعالى في سورة الحشر:

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )آية(19)..

كما أننا ابتعدنا عن الله كثيرًا وألهتنا الحضارة والمدنية وسرقتنا الأجهزة الذكية فنسينا أنفسنا..

وانطبقت علينا الآية الكريمة في سورة التوبة الآية ٦٧ :

(نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ)..

تركنا طاعة الله وإتباع أمره ؛ فتركنا الله من توفيقه وهدايته ورحمته.

هل البشر في فترة الحجر المنزلي سيراجع حساباته ويخرج بشكل مختلف وفكر أرقى..؟

هل سينضج..؟





أم نحن فقط نعرف الله في العسر وننساه في اليسر..

اللهم لا تجعلنا من أصحاب هذه الآية ، قال تعالى في سورة الحج: