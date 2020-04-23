محمد رمضان يشكر أحد معجبيه بسبب جرافيتي

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " وهي إهداء من أحد معجبيه.





ويظهر في الصورة رسمة "جرافيتي" لمحمد رمضان ومكتوب بها "البرنس number 1", وهي إهداء له من أحد معجبيه وهي ليست المرة الأولى التي يرسم فيها محمد رمضان جرافيتي.





وعلق محمد علي صورته "فخور ان جمهوري فيه موهوبين كده تسلم إيدك يا فاروق #ثقةفيالله_نجاح #البرنس #رمضان2020"





ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتي:





انت جدع

بنحبك يا اسطورة

كل سنه وإنت طيب يا غالي

الوطن العربي كله فى انتظارك

احنا مستنينك فى رمضان





ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.