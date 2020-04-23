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ساحة رأي

هادى المهدى: الصيام في زمن الكورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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منذ اقترب حلول شهر رمضان الكريم ومع استمرار فيروس كورونا في الانتشار بمصر بكل ما حمله معه من إجراءات احترازية اتخذتها الحكومة المصرية للتصدي لهذا الوباء كان السؤال الأشهر خلال الأيام الماضية ما هي فتوى الصيام في أوقات الأوبئة ؟.
كثيرون من طرحوا هذا السؤال وان اختلفت صياغتهم له غير ان القاسم المشترك بينهم جميعا كان توجيههم السؤال للفقهاء ورجال الدين علي الفضائيات والسوشيال ميديا حتى أن بعضهم عرض رأي الطبيب المختص الذي قال رأيه لكي ينظروا رأي الشيخ في رأي الطبيب .
إنني أطرح علي هؤلاء عدة أسئلة أتمنى لو قبلوها بصدر رحب :
-هل تعرض الفقهاء القدامى الكبار في الاسلام لوباء الكورونا تحديدا في فتاويهم فأعطوا فتوى تخص الكورونا بعينه وعليكم أن تعلموا أن الأوبئة تختلف عن بعضها فحتي تعرض أحدهم بالفتوى لأحد الأوبئة التي كانت متواجدة في زمانه هل يعطي له علما بوباء سيحدث سنة 2020 
-هل كان مستوى الطب في وقت كتابة الفتاوى الفقهية الكبرى في الماضي في نفس مستوى الطب اليوم بما يسمح لهم وقتها بأن يقولوا قولا متوافقا مع قول الطب عام 2020 
ختاما حسنا فعل وزير الأوقاف حين سئل عن الصيام في زمن الكورونا فقال ان كل يسأل طبيبه فمن سيضره الأمر لا يصوم .
يا سادة رجل الدين ليس طبيبا وليس له ذلك ونحن اذ نستشيره في أمور الطب فنحن نورط أنفسنا في نفق القرون الوسطى حيث الوصاية اللاهوتية على العلم .
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