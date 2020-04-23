المستشار عادل المسلماني: كورونا بعد أن تغادر.. ماذا بعد؟

يتساءل الجميع ماذا بعد كورونا؟ حتمًا سيختلف العالم بعد كورونا عمّا كان عليه قبل الوباء. هل تتذكرون أزمة الرهن العقاري عام ٢٠٠٨ عندما قامت البنوك بتقديم قروض لشراء عقارات إذا ما تم التأمين على الدين من قبل شركات التأمين التي وافقت بدورها على القيام بذلك، على أن يتم رهن الوحدات المباعة. كانت قيمة الرهن آنذاك أكثر من القيمة السوقية، الأمر الذي أدى إلى وقوع الأزمة التي عصفت بالبنوك، مما اضطر الحكومة الأمريكية إلى طباعة النقد على المكشوف لاجتياز الأزمة، وضخ بلايين الدولارات في أكبر شركة تأمين في العالم من أجل حمايتها من الإفلاس.





تكشف هذه المقدمة فشل الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي يعيش حالة إفلاس فعلي. وفجأة ودون مقدمات حدثت جائحة الوباء العالمي كورونا لتضرب اقتصاد العالم - الذي كان يعاني بالفعل قبل الجائحة - في مقتل، والذي تباطأ في أول ثلاثة شهور بشكل غير مسبوق، ولجأت واشنطن - مرة أخرى - لطباعة النقد على المكشوف دون أي غطاء.. توازي ذلك مع ما كان من الفواجع الأخلاقية الصادرة عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية راعية النظام العالمي، وقد بلغ القرار الأمريكي بوقف دعم منظمة الصحة العالمية قمة السقوط الأخلاقي. جاء هذا كله في ظل التنامي المستمر للاقتصاد الصيني الذي تدعمه حكومة راسخة مرشحة بقوة لتحل محل الإمبراطورية الأمريكية على المستوى الاقتصادي.





يمر الموت.. أي موت.. بخمسة مراحل، الصدمة ثم الرفض ثم الأمل ثم المساومة ثم التسليم واليأس، وهذا هو ما تمر به الإدارة الأمريكية الآن حيال موت النظام الاقتصادي العالمي. وقد تشابكت عندها المراحل، فمازال كثير من كتَّاب ومنظري المجتمع الأمريكي في حالة رفض شديد وعدم قبول لهذه الحقائق، ولكنهم يملكون الأمل في تجاوز الأزمة ورجوع الحال لما كان عليه. هذا الرفض وعدم التصديق جعل الحكومة الأمريكية ومنظريها يصبون جام غضبهم على بكين والتي - بدورها - تتهم واشنطن رسميًا، حتى أصبح تبادل الاتهامات سمة المرحلة.





يمكننا القول إنه طبقًا لما سبق من معطيات فإن الدول أصحاب الاقتصادات القوية لاسيما الصين وروسيا وألمانيا وإنجلترا لن يقبلوا بانفراد أمريكا بقيادة العالم خاصة وقد أثبتت فشلًا ذريعًا، ولن تقبل أمريكا بسهولة أن يزحزحها أحد عن قيادة العالم.. وهما مرحلتي (رفض الواقع والأمل في الاستمرار)، لذلك فإن هناك عدة سيناريوهات:





السيناريو الأول والأقرب هو أن تصل الإدارة الأمريكية لمرحلة المساومة سريعًا، ويتم عقد مؤتمر يضم الدول العظمى ذات الاقتصادات القوية، يخرج بنتائج تتنازل بموجبها أمريكا عن بعض حقوقها المكتسبة، وتسمح أن تشاركها دول أخرى في قيادة العالم. لن تكون المفاوضات سهلة، وقد بدأت كل دولة بالفعل في إعداد أسلحتها، فأمريكا توجه الاتهامات للصين، وقد قام أحد المحامين الأمريكيين برفع دعوى قضائية ضد بكين بهدف صدور حكم يسمح للحكومة الأمريكية بتجميد حقوق الصين لدى واشنطن والتي تقدر بعدة تريليونات، وفي المقابل اتهمت الصين الولايات المتحدة بنشر الفيروس، وفي آخر مؤتمر صحفي اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية واشنطن بأنها تريد أن تشغل العالم عن فشلها في مواجهة الجائحة.





والسيناريو الثاني هو أن تطالب الصين رسميًا بسحب أمريكا لقواتها من تايوان وكوريا الجنوبية وأفغانستان، وعندها قد تشتعل بعض الحروب الإقليمية الكبرى لتكسير العظام، وتحاول كل إدارة فرض شروطها للعودة مرة أخرى لمائدة المفاوضات.



