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مرأة

في دقيقتين وتكلفة أقل.. اصنعي أقراص غسالة الصحون

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:05 ص
غسالة الاطباق
غسالة الاطباق
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لمياء الياسين
 استخدامات عديدة لبيكربونات الصودا أبرزها التخلص من البقع على الأقمشة وإصلاح السيراميك المتصدع لكن ما لا يعرفه كثيرون أنه يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم فى صنع أقراص غسالة الصحون إليك كيف يمكنك القيام بذلك وفقا لموقع برايت سايد

 ستحتاجين إلي ..

1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز
1/2 كوب من الملح
و1/3 كوب من حامض الستريك

طريقة تحضير الأقراص ..

امزجى جميع المكونات في وعاء كبير وأضيفى 2-3 ملعقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق. امزجى المكونات جيدًا مرة أخرى واتركيها لمدة 1.5 إلى 2 ساعة. ثم  ضعى الخليط في قوالب مكعبات سيليكون واتركيها لتجف.
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