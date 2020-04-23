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رياضة

بعد اقتراب السعودية من شراء النادي.. نيوكاسل يخطط لضم هداف باريس سان جيرمان

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:43 ص
لاعبي باريس سان جيرمان
لاعبي باريس سان جيرمان
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محمد رشاد
يسعى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى الحصول على خدمات أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت تقارير صحفية، في الفترة الأخيرة، اقتراب المملكة العربية السعودية من شراء نيوكاسل، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال، مقابل 300 مليار جنيه إسترليني.

وأفادت تقارير أخرى أنه في حال إتمام تلك الصفقة، فإن نيوكاسل سيشهد تغييرًا كبيرًا حيث ستكون الإدارة قادرة على إبرام صفقات مميزة لتحسين الفريق.

وحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن أحد نجوم باريس سان جيرمان يتواجد بالفعل على رادار نادي نيوكاسل تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت أن ذلك النجم هو الأوروجواني إدينسون كافاني، والذي سينتهي عقده الحالي مع سان جيرمان في يونيو المقبل.

وارتبط كافاني بخطوة الرحيل عن حديقة الأمراء، في شهر يناير الماضي، حيث كان قريبًا من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد ولكن تلك الصفقة لم تتم في النهاية.

وفشلت إدارة بطل الدوري الفرنسي في التوصل إلى اتفاق مع كافاني حول تجديد عقده، وهو ما يعني رحيله مجانًا في الميركاتو الصيفي المرتقب.

وأفادت الشبكة أن نيوكاسل يدرك جيدًا إمكانية نجاح كافاني في صفوف الفريق، حال إتمام الصفقة، على الرغم من بلوغه سن الـ 33 عامًا.

وأكدت أن النادي الإنجليزي يرى أن كافاني قادر على إشعال حقبة جديدة في سانت جيمس بارك.

وأوضحت أن نيوكاسل بدأ بالفعل خطوات ضم كافاني، حيث تواصل مع ممثليه لبحث إمكانية إتمام تلك الصفقة بنجاح بحلول فترة الانتقالات الصيفية.

يُذكر أن كافاني أحرز 200 هدف في 300 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله من نابولي في 2013، ليصبح هداف النادي على مر العصور.


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