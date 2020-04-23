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رياضة

روما لا ينوي بيع مهاجمه دجيكو بعد اهتمام ريال مدريد وإنتر ميلان

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:29 ص
إدين دجيكو
إدين دجيكو
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محمد رشاد
أعلن نادي روما الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي، موقفه من بيع لاعبه إدين دجيكو، بعد الأنباء التي تم تداولها في الصحف بشأن بيعه.

وأوضح روما في بيانه: "نحن راضون للغاية عن إدين، خاصة في هذه الأوقات الصعبة، نحن لا نخطط لتغيير استراتيجية تطوير نادي كرة القدم ولم نفكر في إعادة النظر في عقدنا معه، معلومات الصحافة لا أساس لها من الصحة".

يتقاضى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا 7.5 يورو سنويًا، وسينتهي عقده مع روما في يونيو 2022.

هذا الموسم شارك دجيكو في 32 مباراة مع روما، وسجل 15 هدفًا وصنع 9 أهداف.

جدير بالذكر أن الصحف أشارت إلى اهتمام ريال مدريد وإنتر ميلان بالتعاقد مع دجيكو.
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