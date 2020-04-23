وكيل معروف يوسف: من المستحيل التجديد للزمالك من أجل الإعارة ..فيديو

أكد أسامة فرحات وكيل أعمال اللاعب النيجيري معروف يوسف أنه لن يوقع على عقد جديد مع نادي الزمالك في الوقت الحالي حتى يرسله النادي في إعارة جديدة.





ويلعب معروف يوسف مُعارًا في صفوف المقاولون العرب في الوقت الراهن حتى نهاية الموسم الحالي، ومن المقرر أن يعود بعد ذلك إلى النادي الأبيض.





وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال وكيل معروف يوسف :"اللاعب لن يخرج في إعارات مرة أخرى، عقده مع الزمالك ينتهى صيف 2021، وبالتالي لا فرصة لإعارة أخرى".





وأضاف أسامة فرحات :"لن تكون هناك مفاوضات مع الزمالك من أجل تجديد العقد والخروج في إعارة جديدة، هذا أمر مستحيل، إما أن يستمر اللاعب في الموسم المقبل مع الزمالك ويشارك ثم تحدث عملية تفاوض لتجديد العقد أو يرحل مباشرة".