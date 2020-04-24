حماية العمالة المعرضة لفقدان وظائفها.. التفاصيل الكاملة لقرار ترامب بتعليق الهجرة لأمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أنه وقع رسميًا على الأمر التنفيذي الخاص بتعليق الهجرة الدائمة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا.





وبحسب تفاصيل القرار الذي نشره البيت الأبيض، فإنه يهدف لتوفير الحماية للعمالة الأمريكية، خاصة الفئات الأكثر عرضة لفقدان وظائفها، من منافسة القادمين الجدد الذين يجدون سوقًا مفتوحة للوظائف، وبسبب العبء الذي يمكن أن يشكله فتح الهجرة في الوقت الحالي على النظام الصحي، الذي يحتاج إلى إعطاء أولوية للمواطنين والمهاجرين القانونيين المتواجدين بالفعل.





ويسرى القرار لمدة 60 يوما بدءا من يوم 23 أبريل ويمكن تمديده، وخلال تلك المدة سيقوم وزير الأمن الوطني بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير العمل بتقديم توصية لترامب بشأن تمديد العمل به أو تعديله.





والقرار لا يستبعد إجراءات أخرى تخص تأشيرات الدخول لغير المهاجرين، إذا سيتعين على الوزارات المعنية تقديم توصيات أخرى خلال 30 يوما من تنفيذ هذا الأمر، يمكن أن تساعد في تحفيز الاقتصاد وإعطاء أولوية لتوظيف الأمريكيين.





أما شروط القرار، فتنطبق على أن يكون الشخص خارج الولايات المتحدة وقت سريان هذا القرار، أي أنه لن ينطبق على المتقدمين بالهجرة داخل البلاد.





كما تشمل الشروط الأشخاص الذين صدرت لهم بالفعل تأشيرات هجرة، أي أن القرار سوف يطبق على التأشيرات المستقبلية ولن يطبق بأثر رجعي، والأشخاص الذين لديهم أي من وثائق السفر الأخرى غير التأشيرات التي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية.



