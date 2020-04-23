دينا المقدم تكتب: لهذه الأسباب اهتمت الدولة بالطرق

البعض أصحاب الطاقة السلبية المقترنة بجهل معلومات عن أهمية الطرق السريعة لأى دولة بيسألوا وهو الرئيس بيعمل طرق وكبارى وعمال يصرف الفلوس على الاسفلت واحنا هنستفسد ايه!





هى فلوس بتتصرف فى كلام فارغ.. تعال كدا بإختصار نشوف الكلام الفاضى ده ، اولا: يعتبر قطاع النقل والمواصلات من القطاعات الناهضة جدا للأقتصاد الوطني لأى دولة تتطلع لمستقبل جيد لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع علي النطاقين المحلي والدولي , وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الأنتاجية والخدمية الأخري , كما يوفر هذا القطاع فرصا للأستثمار وأيجاد فرص للعمل فبواسطة الطرق نتمكن من نقل الحاصلات الزراعية من مراكز أنتاجها الي موانئ التصدير وبواسطتها نتمكن من نقل البضائع والسلع المصنعه والمستوردة من البلاد الأجنبية الي مراكز الأستهلاك في داخل البلاد فلا نمو اقتصادى بدون شبكة طرق عملاقة ولا يعنى عجبك وقفتك فى صلاح سالم بالساعتين والتلاتة.





فى ألمانيا مثلا طريق اوتوبان هو شبكة طرق عملاقة تربط المانيا ببعضها … شرق غرب شمال جنوب …..باختصار هو شريان الحياة الرئيسي لألمانيا واحد اهم مقومات البنية التحتية الالمانية وهو نموذج فريد ورائع للطرق السريعة على مستوى العالم. في العشرينات من القرن الماضي بدأ مشروع الاوتوبان يظهر في الافق …. لكن التمويل كان عقبة كبرى لأتمام هذا المشروع الجبار ….و كان مجيء هتلر إلى سدة الحكم في الثلاثينات من القرن العشرين مفتاح الفرج لهذا المشروع ليصبح أول مشاريع البنية التحتية التي أراد أقامتها هتلر هو استكمال بناء هذه الطرق لتصبح شبكة تربط ألمانيا من شمالها إلى جنوبها و من شرقها لغربها فجند للمشروع 100 الف عامل و ميزانية مفتوحة كذلك شدد على أن تكون الطرقات بالعرض والقوة الذي يسمح بهبوط الطائرات المقاتلة ليست شبكة طرق فقط بل شبكة ممرات للطائرات الحربية الالمانية.







ولعب الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته ألمانيا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي دورا في تشييد الطرق السريعة، حيث أجريت العديد من التحديثات التي شملت شبكة الطرق بالكامل في ألمانيا الغربية سابقا.







لابد أن النقل احد أهم مفاتيح التي تبني عليها الدولة دعائمها وركائزها من اجل الوصول إلى مستوى راقى ومتحضر والحفاظ على السيطرة والريادة، إضافة إلى انه من ابرز واهم القطاعات التي تنمي تطور أي دولة في وقتنا الحاضر، فيعتبر أحد المعايير أو المؤشرات الدالة على مستوى التنمية لربطه مختلف المناطق كمناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، ومعيار من معاييرالتقدم، حيث يتم قياس تقدم الدول بتقدم وسائل ونظم النقل فيها وذلك بموجب العلاقة التكاملية فيما بينه وبين جميع القطاعات التنموية الأخرى، خاصة إذا ما ارتبط بوجود أنظمة النقل المتطورة القائمة على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية وحديثة.







تتنوع أنماط النقل و تختلف حسب الغاية والغرض من إنشائها و استعمالها، فبالإضافة إلى النقل البحري والنقل الجوي، والنقل بالسكك الحديدية، يأتي نمط آخر لا يقل أهمية عن هذه الأنماط والمتمثل في النقل البري الطرقي، الذي له أهمية بالغة خاصة على التنمية والتطور في عدة أصعدة ومستويات، يضاف إلى هذا الحركية الاجتماعية لتسهيل التحرك الناتجة عن امتداد شبكات الطرق البرية على اختلاف أنواعها، فالأكيد أن زيادة الاهتمام بشبكة الطرق البرية له دور هام وفعال فى التنمية والثورة الاقتصادية.