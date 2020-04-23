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مرأة

في 15 دقيقة تخلصي من الدوالي بدون جراحة

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:03 ص
دوالى
دوالى
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لمياء الياسين

كثيرة هي أعراض دوالى الساقين التى يجب الانتباه إليها ويمكنك علاج دوالي الساقين بدون جراحة والتقليل من أعراضها المزعجة بوصفة سهلة وسريعه يقدمها موقع برايت سايد وتقوم الوصفة على مزج 3 عناصر هى الثوم وعصير البرتقال وزيت الزيتون

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين الذي يساعد على منع التهاب الأوعية الدموية. كما أنها يستخدم لإزالة السموم الضارة من جسمك وتحسين حالتك الصحية العامة.كما يعمل الثوم المعجزات مع عصير البرتقال وزيت الزيتون.

فقط اطحنى 6 فصوص ثوم وامزجيها مع عصير البرتقال وأضيفى 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى المحلول واتركيه لمدة 12 ساعة قبل استخدامه.
ضع الخليط على منطقة الدوالى  لمدة 15 دقيقة بحركات دائرية حتى يتم امتصاصه بالكامل في بشرتك وكررى هذا على أساس يومي.
يمكنك أيضًا لف المنطقة بقطعة قماش وتركها لمدة 15 دقيقة لتقليل حجم الأوردة.

من المستحسن أيضًا تضمين الثوم بانتظام في نظامك الغذائي.

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