ديفيد لويزاريد: ارتداء قميص بنفيكا مرة أخرى قبل الاعتزال

كشف مدافع فريق آرسنال، ديفيد لويز، موقفه من إمكانية عودته مرة أخرى إلى صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، قبل اعتزاله كرة القدم.





وسبق للبرازيلي اللعب مع بنفيكا في الفترة بين 2007 و2011، قبل رحيله إلى فريق تشيلسي.





وقال ديفيد لويز في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "لم أقطع أبدًا تواصلي مع بنفيكا، هم في قلبي، الجميع يعلم أنني أرغب في العودة إلى هناك".





وأضاف: "أريد ارتداء قميص بنفيكا مرة أخرى وأشعر بذلك الإحساس مجددًا، اليوم الذي سأعود فيه إلى هناك سيكون مميزًا وخاصًا، أحد أعظم المشاعر في حياتي".





وواصل: "كنت خائفًا من مغادرة بنفيكا، وخائفًا من خوض مغامرة جديدة، لذا تحدث معي مدير الكرة آنذاك (روي كوستا)، كنت خائفًا من إنهاء قصتي في بنفيكا، وإنهاء حبي والقصة الرائعة التي عشتها في ذلك البلد، واللعب مع هذا الفريق".





وأوضح: "أخبرت كوستا آنذاك أنني لا أريد الذهاب وأريد البقاء في بنفيكا، أخبرني شيئًا في ذلك الوقت لمس قلبي، قال لي إن الأبواب ستكون دائمًا مفتوحة لي، وأنني في حاجة إلى إظهار لعبي لكرة القدم للعالم كله".



