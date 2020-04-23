م. أحمد اليمني يكتب: تيك توك .. بناتنا بلا أباء





تيك توك TikTok هو تطبيق منشأه الصين، ظهر عالميًا في 2017 يدعم معظم لغات العالم، بإختصار هو تطبيق على الموبايل لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة جدا لأقل من 15 ثانية، ويتيح البرنامج تسجيل وتحرير مقاطع فيديو بإستخدام الفلاتر أو تسجيل رقص وتحريك الشفاه مع اغنية في الخلفية. وقد يستخدم للدعاية والترويج لمنتجات أو المهارة في بعض الصناعات. ولكن الغرض الرئيس منه هو تصوير مقاطع الرقص والموسيقى. إلى هنا فالموضوع يبدوا عاديًا، إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل!





التيك توك هو تطبيق الشهرة والنجومية بلا أى مجهود، هو برنامج لتعظيم الأنا داخل النفس البشرية، فالمشتركين فى التطبيق هم نجوم، والأصدقاء لا يطلق عليهم "أصدقاء" كما فى باقى منصات التواصل الإجتماعي، بل يطلق عليهم "معجبين" أو "مغرمين" - Fans ، وتوثيق الحساب يكون برمز التتويج، كل ذلك والمحتوى فارغ!! فلا يتطلب إلا الكثير من إبراز المفاتن، والمكياج الصارخ والتصوير داخل حجرات النوم، وكلما زادت نسبة السفه والعري زاد عدد المعجبين. ومن ثَمّ فالتطبيق هو مصمم لبناتنا على الوجه الأكمل.





كل المفردات السابقة حولت حياه المراهقين الى عالم أضواء وشهرة أقرب ما يكون لتجارة الرقيق، واحتدد الصراع بين المراهقات فأصبحت معايره هى نسبة المشاهدات واعداد المعجبين واللايكات، فقد تصاب احداهن باكتأب لعدم اقبال الذباب عليها ، فإذا كانت المشاهدات قليلة أو معدومة أثَّرت على نفسيتها وجعلتها تشعر بأنها منبوذه، غير ممحبوبة؛ فتذهب احداهن رويدا رويدا للتنازل سواء كان فى الإيماءات الجنسية أو التنازل فى الملابس، وكل التنازلات تنازلات خلقية، فقد صمم التطبيق لعرض المحتوى الفارغ، فبالطبع لن يكون هناك شئ يمكن تقديمه إلى الذباب إلا المزيد من التعري الجسدى والإنحدار الخلقى.





كل ذلك يحدث لبناتنا فى الوطن العربى ومصر خاصة، والأسرة ما بين أسرة مشجعة، وبين أسرة مغيبة، وفى الحالتين يتحمل رب الأسرة المسئولية كاملة إما فى التفريط أو التغريب أو الدياثة. ففى رواية لأحمد : ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة : مُدْمِن الخمر ، والعاق ، والديوث الذي يُقِرّ في أهله الخبث. أللهم إنا نعوذ بكم أن نكون منهم.

لا شك أن التقدم التكنولوجي صار يجرى بسرعة الريح، فلا تكاد الأسرة تفيق من فتنة على الإنترنت إلا وتظهر فتنة أخرى، البعض من الفتن يمك تحجيمها واستغلالها للمنفعة وترك السيئ الذى قد تقود إليه؛ كمواقع التواصل الإجتماعى، إلا أن هناك من الفتن ليس بها منفعة على الإطلاق حتى تستطيع الأسرة توجيه ابنائها إليها، والحالة التى نحن بصددها هى خير مثال لتوضيح أن فتنة التك توك هى شر وبلاء لا خير فيه. حتى وإن كانت النية أو البدايات تبدوا حسنة، إلا أن المكان الذى تعرض فيه تسبقه سمعته، كمن أراد الصلاة فذهب ليصلى فى ملهى ليلى وحوله الكثير من الأماكن اللائقة التى كانت الأولى لتأدية الشعيرة.





لا أملك إلا أن احذر نفسى وأحذر أهل بلدى من هذه الفتنة، وندعوا الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا الوقوع فيها، وأدعوا نفسى وأدعوا القراء لمتابعة الجديد والإندماج مع التكنولوجيا أكثر حتى نستطيع أن نحفظ أهلنا ما استطعنا، فأنا فى مقالى هذا لم ألق اللوم إلا على الأب ، والأب فقط، وقد أكون أسفًا إن قلت والزوج!!







