فولفو تكشف عن موديلاتها الجديدة قليلة استهلاك الوقود ..فيديو

كشفت فولفو السويدية عن طراز جديد من سياراتها من طرازات جديدة 90V مع تصيم خارجي ونظام صوتي جديد كليا.









كما ستتوفر المحركات الكهربائية في السيارة بقدرة 48 فولت في جميع نماذج فولفاوا اعتبار من الربع الاخير لعام 2020.









تأتي السيارة بتقنية التنظيف المتطورة للهواء مع جهاز استشعار للجسيمات بي أم 2.5 . وبعد تطويرها أول مرة للسوق الصينية وطرحها اليوم حول العالم.









كما أن النماذج الجديدة من سيارات فولفو تخضع لترقية شاملة وذلك لتوفير تجربة صوتية أفضل بفضل مميزات جديدة مثل مكبّر الصوت الذي تمت ترقيته.









يتفاعل نظام الفرامل الإلكتروني مع نظام استرجاع الطاقة ويقلص استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة الاستفادة من الطاقة الحركية خلال مرحلة الفرملة.





وعلى الجانب الآخر السيارات الهجينة القابلة لإعادة الشحن والسيارات الكهربائية بالكامل، تشير هذه الخطوة إلى قدرة فولفو على توفير سيارة كهربائية للجميع.



