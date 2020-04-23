مصر تسجل 169 إصابة جديدة بكورونا وترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية في مياه الخليج.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السفير المصري بالكويت: رحلات استثنائية لمخالفي الإقامة بالكويت.. قريبًا

الكويت تبدأ في حملة المسح الميداني الشامل لكورونا

السعودية.. 1141 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

تركيا: 117 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الإصابات لـ 98674













سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 12 حالة.





وقالت الوزارة إنه تم خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، من بينهم أجنبيان.





ونقلت "الراي" عن سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، قوله إن السلطات المصرية بدأت منذ أيام اتخاذ الاستعدادات اللازمة، لاستقبال رحلات استثنائية لمخالفى الإقامة، وعدد من المصريين "العالقين" فى الكويت، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يتم قريبًا، تسيير أولى هذه الرحلات، وفق جدول زمني يراعي القدرات الاستيعابية للنظام الصحى فى مصر.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الصحة الكويتية دشنت، أمس، حملة الفريق المتنقل لأخذ مسحات عشوائية وقياس الحرارة ونسبة الأوكسجين في الدم ببعض مناطق الكويت لكشف أي إصابة بفيروس كورونا.





وذكرت "الأنباء" أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2248 مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمقيمين هنديين.





وأفادت "القبس" بأن دولة الإمارات أعلنت اء عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ اجمالا 52 وفاة اضافة الى تسجيل 483 اصابة جديدة لتصل اجمالا 8238 حالة حتى الان.





وقالت "الراي" إن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لهذا المعدل مقارنة مع إحصائية يوم الثلاثاء.





دوليًا، قالت "الجريدة" إن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة أعلن عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2376، وكشف عن 3083 إصابة جديدة مؤكدة في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98674.





ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن من البحرية الأمريكية في الخليج.











