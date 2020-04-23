AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ذا صن: أندية الإنجليزية أصبحت ملزمة بإنهاء الدوري قبل 31 يوليو المقبل

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:03 ص
ليفربول
ليفربول
Advertisements
محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن الموعد المرجح لإنهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي، في ظل توقفه حاليًا نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، في المملكة المتحدة.

وتوقفت منافسات البريميرليج منذ ما يقرب من 6 أسابيع نتيجة انتشار الفيروس المميت في إنجلترا.

ولا يوجد موعد محدد حتى الآن لاستئناف النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، ولكن المؤكد أن المباريات المتبقية ستتم خلف الأبواب المغلقة، أي بدون حضور جماهيري.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أصبحت ملزمة الآن بإنهاء موسم البطولة قبل حلول 31 يوليو المقبل.

وأفادت أن ذلك جاء بعد اجتماع تم بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات المحلية في مختلف الدول لبحث كيفية إنهاء الموسم الحالي من الدوريات المختلفة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أخبرهم بضرورة إنهاء موسم الدوريات قبل نهاية شهر يوليو القادم، على أن تُقام المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل.

هذا الأمر يعني مواصلة أربعة أندية إنجليزية لمشوارهم في البطولات الأوروبية في شهر أغسطس، وهم مانشستر سيتي وتشيلسي في دوري الأبطال، ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الأوروبي.

يُذكر أن ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بـ 82 نقطة، ويحتاج إلى 6 نقاط فقط لحسم اللقب، وذلك في ظل ابتعاده عن مانشستر سيتي بـ 25 نقطة، مع العلم أن السكاي بلو لديه مواجهة مؤجلة أمام آرسنال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشيلسي يقع مع ليستر سيتي

رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يقرر مد فترة توقف الدوري

مفاجأة.. هل ينتقل محمد صلاح إلى مانشستر سيتي أم عملاقى إسبانيا نهاية الموسم

3 أشياء فقدها محمد صلاح.. كيف عاقب كورونا الفرعون المصري؟

متجاهلا كورونا.. الدوري الإنجليزي على بعد خطوة من استئناف مبارياته

نجم وولفرهامبتون يطالب بمنح لقب الدوري الإنجليزي لـ ليفربول

ترشيحاتنا

تامر أمين: الرئيس رد بقوة على مقال نيوتن في المصري اليوم.. فيديو

في ذكرى وفاة الشاويش عطية.. تعرف على زيجات رياض القصبجي الأربعة

عجوز بريطاني بعد خروجه من العزل: توسلنا الموت بنزع أقنعة الأكسجين بسبب كورونا

ماذا حدث فى المعتمدية.. البيئة تكشف مصير قرى الحجر الصحي بعد رفع الحظر

الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي.. القبض على الإرهابي محمد السنبختي المتورط بتفجير كنائس في مصر

ملعون أبو الفلوس.. زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل نجاته من الموت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل فيلم Top Gun يعلن حبه لـ أنجلينا جولي في مذكراته

قبل رمضان.. تناول الطعام أمام التلفزيون يسبب السمنة ويؤدي للإصابة بالسكري

سامسونج تصنع كرتونة تلفاز يمكنك تحويلها إلى ترابيزة أو بيت للقطط ..صور