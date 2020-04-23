ذا صن: أندية الإنجليزية أصبحت ملزمة بإنهاء الدوري قبل 31 يوليو المقبل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن الموعد المرجح لإنهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي، في ظل توقفه حاليًا نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، في المملكة المتحدة.





وتوقفت منافسات البريميرليج منذ ما يقرب من 6 أسابيع نتيجة انتشار الفيروس المميت في إنجلترا.





ولا يوجد موعد محدد حتى الآن لاستئناف النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، ولكن المؤكد أن المباريات المتبقية ستتم خلف الأبواب المغلقة، أي بدون حضور جماهيري.





وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أصبحت ملزمة الآن بإنهاء موسم البطولة قبل حلول 31 يوليو المقبل.





وأفادت أن ذلك جاء بعد اجتماع تم بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات المحلية في مختلف الدول لبحث كيفية إنهاء الموسم الحالي من الدوريات المختلفة.





وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أخبرهم بضرورة إنهاء موسم الدوريات قبل نهاية شهر يوليو القادم، على أن تُقام المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل.





هذا الأمر يعني مواصلة أربعة أندية إنجليزية لمشوارهم في البطولات الأوروبية في شهر أغسطس، وهم مانشستر سيتي وتشيلسي في دوري الأبطال، ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الأوروبي.



