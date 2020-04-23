أخبار الرياضة.. رسالة الأهلي لحسام عاشور.. سر تأخر إعلان تجديد فايلر.. اتحاد الكرة يرفض الإفراج عن 5 ملايين جنيه مستحقات للزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض الاتحاد المصري لكرة القدم طلب النادي بالإفراج عن المستحقات الخاصة لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي تم تحويلها على حساب الاتحاد .
كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي ، عن حقيقة تجديد عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية.
أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن قرار مجلس الادارة بعدم المساس بـ رواتب جميع العاملين في النادي يعني تقسيم صرف رواتب شهري ابريل و مايو على قسطين خاصة للرواتب المرتفعه مثل اللاعبين و الاجهزة الفنية.
كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي في النادي المصري ، عن تفاصيل جلسته مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة في الزمالك، لافتا إلى أن الجلسة كانت ودية تمامًا، وتمت بمحض الصدفة.
ودع محمد العدل، رئيس قناة النادي الأهلي زملاءه داخل القناة بكلمات مؤثرة وشكر وامتنان، بعدما أعلن انتهاء فترة عمله بنهاية الشهر الجاري، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.