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مواعيد وقنوات عرض مسلسلات رمضان 2020.. عادل إمام ينافس رجالة البيت.. ومحمد رمضان في مواجهة يوسف الشريف.. وياسمين صبري تتحدى ريهام حجاج

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:01 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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أحمد إبراهيم
عادل إمام ينافس رجالة البيت 
محمد رمضان فى مواجهة يوسف الشريف 
ياسمين صبرى فى مواجهة ريهام حجاج 

أعلن عدد من القنوات عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان التى من المقرر ان تنطلق بعد غد الجمعة فى سباق يعد الأشرس فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا. 

وقررت ان تعرض قناة dmc مسلسلاتها على النجو التالى "فلانتينو" يعرض الساعة 6.30 مساء والذى يقوم ببطولته عادل امام ودلال عبد العزيز وداليا البحيرى وتاليف ايمن بهجت قمر واخراج رامى امام.  

اما يعرض مسلسل "البرنس" الساعة 7.45 مساء وهو من بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وتاليف واخراج محمد سامى. 

بينما يعرض مسلسل "لما كنا صغرين" الساعة 9.30 مساء وهو من بطولة كل من ريهام حجاج وخالد النبوى ونسرين امين ومحمود حميدة. 

ويعرض مسلسل "فرصة تانية" الساعة 10.30 مساء وهو من بطولة ياسمين صبرى واحمد مجدى وتاليف محمد سيد بشير واخراج مرقس عادل.  

كما يعرض مسلسل "رجالة البيت" الساعة 12 مساء وهو من بطولة احمد فهمى واكرم حسنى وتأليف ايمن وتار واخراج احمد الجندى.  

بينما تعرض cbc خلال شهر رمضان مجموعة متنوعة من المسلسلات ولعل من أبرزها مسلسل "رجالة البيت" الساعة 6:30 مساء 

بينما يعرض مسلسل ليالينا 80" ويعرض الساعة 8:00 مساءً والمسلسل من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

كما تعرض مسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 9:30 مساء المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة من خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

ويعرض مسلسل "فرصة تانية" ويعرض الساعة 12:00 منتصف الليل. 

أما مسلسل "خيانة عهد" ويعرض الساعة 11:00 مساء ومسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح ‏عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎‎.‎

بينما تعرض قناة الحياة خمسة اعمال ولعل من ابرزها مسلسل "خيانة عهد" الساعة 6.30 مساء والذى تقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز. 

كما يعرض مسلسل "100 وش" الساعة والذى تقوم ببطولته نيللى كريم واسر ياسين وتاليف عمرو الدالى واخراج كاملة ابو ذكرى. 

ويعرض مسلسل "عمرو دياب" الساعة 9 مساء والمسلسل من بطولة كل من على ربيع ومصطفى خاطر. 

كما يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 10.15 مساء وهو من بطولة ريهام حجاج. 

ويعرض ايضا مسلسل "الفتوة" الساعة 12 منتصف الليل والذى يقوم ببطولته ياسر جلال.

بينما تعرض قناة on خمسة اعمال ايضا حيث تبدأ اولى عروضها بمسلسل "عمرو دياب" الساعة 6.30 مساء. 

ويعرض ايضا مسلسل "رجالة البيت" الساعة 7.45 مساء و يعرض مسلسل "الاختيار" الساعة 9 مساء والذى يقوم ببطولته امير كرارة وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى. 

ويعرض مسلسل "النهاية" 10.15 مساء وهو من بطولة يوسف الشريف ويعرض ايضا مسلسل "فرصة تانية" الساعة 11.30 مساء بطولة ياسمين صبرى. 
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