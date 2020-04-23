نجم الزمالك السابق: الخطيب أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. فيديو

أكد اللواء عادل عبد الواحد نجم الزمالك في حقبة السبعينيات والثمانينيات السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية.





وأضاف عادل عبد الواحد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية، "الخطيب كان محظوظا بمصطفى عبده وصفوت عبد الحليم ومحسن صالح كانوا بيوصلوه للجون كتير".





تابع عادل عبد الواحد أن لاعبي الأهلي كانوا محظوظين بالدعم والمساندة الإعلامية موضحًا أن الزمالك عندما فاز ببطولة أفريقيا عام 1984 والدوري الممتاز لم يستدع منه سوى 3 لاعبين للمنتخب.



