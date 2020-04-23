نجم الزمالك السابق: الخطيب أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. فيديو

أكد اللواء عادل عبد الواحد نجم الزمالك في حقبة السبعينيات والثمانينيات السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية.
وأضاف عادل عبد الواحد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية، "الخطيب كان محظوظا بمصطفى عبده وصفوت عبد الحليم ومحسن صالح كانوا بيوصلوه للجون كتير".
تابع عادل عبد الواحد أن لاعبي الأهلي كانوا محظوظين بالدعم والمساندة الإعلامية موضحًا أن الزمالك عندما فاز ببطولة أفريقيا عام 1984 والدوري الممتاز لم يستدع منه سوى 3 لاعبين للمنتخب.
ويعد عادل عبد الواحد أحد نجوم جيل الثمانينات في الزمالك الذي استطاع أن يحصد مع القلعة البيضاء على العديد من البطولات القارية كما استطاع أن يمنح الأبيض لقب الدوري المصري بعد تسجيله هدف الحسم في مرمى الإسماعيلي بالإضافة الى مشاركته مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا 1984.