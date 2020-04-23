جولة تفقدية لسكرتير عام الاقصر للاطمئنان علي مستوي النظافة..صور

قاد السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات بمنطقة صلاح الدين وشارع أحمد عرابي وصولا حتى موقف البياضية بمدينة الأقصر.





كما تمت خلال الحملة متابعة الالتزام بتطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6صباحًا، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.





كما تمت خلال الحملة، متابعة أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



