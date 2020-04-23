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محافظات

جولة تفقدية لسكرتير عام الاقصر للاطمئنان علي مستوي النظافة..صور

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
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شمس يونس
قاد السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات بمنطقة صلاح الدين وشارع أحمد عرابي وصولا حتى موقف البياضية بمدينة الأقصر.

كما تمت خلال الحملة متابعة الالتزام بتطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6صباحًا، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.

كما تمت خلال الحملة، متابعة أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

شارك في الحملة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير شرطة المرافق بالأقصر، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، والمهندس نشأت عدلى مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، ومسئولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
جولة تفقدية لسكرتير عام الاقصر للاطمئنان علي مستوي النظافة..صور
جولة تفقدية لسكرتير عام الاقصر للاطمئنان علي مستوي النظافة..صور
جولة تفقدية لسكرتير عام الاقصر للاطمئنان علي مستوي النظافة..صور
جولة تفقدية لسكرتير عام الاقصر للاطمئنان علي مستوي النظافة..صور
جولة تفقدية لسكرتير عام الاقصر للاطمئنان علي مستوي النظافة..صور
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