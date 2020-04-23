أهم الأخبار.. حبس حنين حسام على ذمة التحقيق.. ترامب يوقع على قرار تعليق الهجرة.. والأهلي يوجه رسالة لحسام عاشور

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة، ونستعرضها في سياق التقرير التالي:





أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.





أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن قرار مجلس الادارة بعدم المساس بـ رواتب جميع العاملين في النادي يعني تقسيم صرف رواتب شهري ابريل و مايو على قسطين خاصة للرواتب المرتفعه مثل اللاعبين و الاجهزة الفنية.





كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن تفاصيل نجاته من الموت المحقق بعد تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة في منزله بالأمس.





وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على الأمر التنفيذي لتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا.



