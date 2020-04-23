AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لقاء الخميسي تشعل التيك توك بأغنية «هي وهو»

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:29 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
Advertisements
اسماء الحسيني
‫نشرت النجمة لقاء الخميسي فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" ظهرت فيه وهى تغني أغنيه هى وهو للراحل احمد زكي وسعاد حسني.‬

‫وظهرت في الفيديو من منزلها بمظهر شبابي وتقمصت أدوار النجم الراحل احمد ذكى والراحلة سعاد حسني في مسلسل "هى وهو". ‬

‫وتفاعل معها عدد كبير من متابعينها بالتعليقات وجاء أبرزها كالاتي :‬

‫بستني فيديوهاتك دايمًا عسوله ‬

‫كان مسلسل جميل والله ‬

‫جميلة وبريئة وبتضحكيني دايمًا الله يحميكى ‬



‫يذكر أن لقاء الخميسى تقمصت شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".‬

‫ و تشارك الفنان لقاء الخميسي في المارثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل"النهاية"للفنان يوسف الشريف. ‬

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي
@lekaaelkhamissi

##هو_وهي ##سعاد_حسني ##البديعة ##أحمد_زكي العظيم 😍

♬ Original Sound - Unknown
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسعاد يونس للمرأة في يومها العالمي: خليكي هانم زي بكيزة وجدعة زي زغلول

موجز السوشيال.. ابنة حسن الأسمر تغني آه يا دنيا.. ولطيفة تطمئن جمهورها بعد الكورونا

بعباءة بيضاء.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام

سرين عبدالنور تكسر ملل الحجر المنزلي بفيديو جديد

على طريقة بكيزة الدرملي.. شاهد لقاء الخميسي عبر تيك توك

أخبار السوشيال ميديا: هاني رمزي يسخر من طريقة انتشار كورونا.. عبد المنصف يمارس التمارين في منزله

ترشيحاتنا

محمد إمام: طلب محمد رمضان التمثيل مع عادل إمام «نمرة وشو»

لاعبو المصري ليسوا للبيع.. تفاصيل جلسة عبد الظاهر السقا مع أمير مرتضى ..فيديو

وضع كوب من الماء بجانب السرير ليلا غير مفيد

اهم الاخبار.. تفاصيل إجراءات الحكومة لمواجهة الكورونا.. الجمعة أول أيام رمضان.. مفاجأة جديدة بشأن الفيروس

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد

برسالة وداع لزملائه.. محمد العدل يعلن ترك رئاسة قناة الأهلي نهاية الشهر لظروف خاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس