لقاء الخميسي تشعل التيك توك بأغنية «هي وهو»

‫نشرت النجمة لقاء الخميسي فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" ظهرت فيه وهى تغني أغنيه هى وهو للراحل احمد زكي وسعاد حسني.‬





‫وظهرت في الفيديو من منزلها بمظهر شبابي وتقمصت أدوار النجم الراحل احمد ذكى والراحلة سعاد حسني في مسلسل "هى وهو". ‬





‫وتفاعل معها عدد كبير من متابعينها بالتعليقات وجاء أبرزها كالاتي :‬





‫بستني فيديوهاتك دايمًا عسوله ‬





‫كان مسلسل جميل والله ‬





‫جميلة وبريئة وبتضحكيني دايمًا الله يحميكى ‬













‫يذكر أن لقاء الخميسى تقمصت شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".‬





‫ و تشارك الفنان لقاء الخميسي في المارثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل"النهاية"للفنان يوسف الشريف. ‬





‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي