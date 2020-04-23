لقاء الخميسي تشعل التيك توك بأغنية «هي وهو»

نشرت النجمة لقاء الخميسي فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" ظهرت فيه وهى تغني أغنيه هى وهو للراحل احمد زكي وسعاد حسني.
وظهرت في الفيديو من منزلها بمظهر شبابي وتقمصت أدوار النجم الراحل احمد ذكى والراحلة سعاد حسني في مسلسل "هى وهو".
وتفاعل معها عدد كبير من متابعينها بالتعليقات وجاء أبرزها كالاتي :
بستني فيديوهاتك دايمًا عسوله
كان مسلسل جميل والله
جميلة وبريئة وبتضحكيني دايمًا الله يحميكى
يذكر أن لقاء الخميسى تقمصت شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".
و تشارك الفنان لقاء الخميسي في المارثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل"النهاية"للفنان يوسف الشريف.
مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي
@lekaaelkhamissi
##هو_وهي ##سعاد_حسني ##البديعة ##أحمد_زكي العظيم 😍♬ Original Sound - Unknown