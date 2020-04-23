215 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني تسجيل 215 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5094.





وأعلن المعهد أيضًا تسجيل 2325 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 148046.





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وكشفت جميع الولايات الألمانية عن خطط لجعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا على كل المواطنين والمقيمين في الدولة كإجراء احترازي مشدد لمنع زيادة أعداد الإصابات بكورونا ومكافحة انتشاره.





وأصبحت "بريمن" المنطقة الفيدرالية النهائية التي تدعم مثل تلك الإجراءات، وقرر مجلس الشيوخ تعيين يوم الجمعة، لتأكيد القرار، وسيكون استخدام القناع إلزاميًا في وسائل النقل العام في جميع أنحاء ألمانيا، وستجعل جميع الولايات الفيدرالية تقريبًا أغطية الوجه إلزامية عند التسوق.





وأوصت المستشارة أنجيلا ميركل بشدة باستخدام القاع الوقائي الأسبوع الماضي عندما خففت من قواعد التأمين على الصعيد الوطني.





وشددت النمسا من الإجراءات الاحترازية والوقائية الإجبارية بإلزام كل المواطنين والمقيمين على أرضها عند التسوق ارتداء القناع الواقي منذ بداية الشهر ، لكن سويسرا أكدت يوم الأربعاء أنها لن تجعل مواطنيها يرتدون أقنعة لأنها خففت من القيود المفروضة بسبب كورونا.