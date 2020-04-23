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اقتصاد

برنت يتعافى من أدنى مستوى تراجع والخام الأمريكي يقفز 20%

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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رويترز

تعافت العقود الآجلة لخام برنت يوم الأربعاء من أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عامًا وقفزت عقود الخام الأمريكي بدعم من أحاديث مبدئية عن تخفيضات إضافية للإمدادات من منتجين في أوبك، وزيادات في المخزونات الأمريكية جاءت أقل ترويعًا مما توقع البعض.

وشهدت تداولات النفط أكبر تقلبات على الأقل في الأيام القليلة الماضية.

وتستحكم تخمة متنامية في المعروض على الأسواق مع هبوط حاد في الطلب وسط أوامر من الحكومات حول العالم إلى الناس بأن يلزموا منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانزلقت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى عمق المنطقة السلبية يوم الاثنين عندما أغلقت عند -37.63 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 5.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 20.37 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هبط خام القياس العالمي إلى 15.98 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 1999.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو حزيران 2.21 دولار، أو 19.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 13.78 دولار للبرميل.

وواصل الخامان القياسيان كلاهما الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند اسوشييتس ”هذا لا يشير بأي حال إلى أن هبوط الأسعار وصل إلى منتهاه لأن قوى العرض والطلب التي قادت الخام الأمريكي إلى المنطقة السلبية هذا الأسبوع ما زالت بكامل قوتها.“

ومنذ بداية العام، هبط برنت حوالي 65 في المئة بينما هوى الخام الأمريكي حوالي 75 %.

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