محمد جاد: الدراسات العالمية اكدت على فوائد الصيام لتنقية الجسم..فيديو

قال الإعلامى محمد جاد، إنه يجب علينا تجديد النية خلال استقبالنا شهر رمضان، مؤكدًا أن شهر رمضان يعد شهر الصيام عن الحقد وعن الشراهة.

وأضاف الإعلامى محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد" ، أن شهر الكرم فوائده كثيرة ويساعد فى تنقية النفس والجسد، مشيرًا إلى أن هناك دراسات عالمية كثيرة اكدت أن الصيام له فوائد عديدة على جسد الإنسان.

وأكد ان الدراسات اشارت إلى أن الصيام ممارسة صحية جدًا، وتساعد على التخلص من السموم فى الجسم، وتريح الجهاز الهضمى ، ويقلل نسبة السكريات فى الدم ، ويساعد على رفع معدل الحرق فى الجسم.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

و يحل علينا أول أيام شهر رمضان 1441 غدا الجمعة، الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وقد أعلنت ذلك دار الإفتاء المصرية مساء أمس الأربعاء، ووافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.