تزوج شقيقتين بريطانيتين.. الجمهور يبحث عن عباس فارس

ولد عباس فارس في حي المغربلين في القاهرة، عرف التمثيل منذ الصغر، حيث شارك مع إحدى فرق الهواة في عرض بعنوان "شقاء الأبناء".



كانت بدايته السينمائية، في عام 1939 من خلال في فيلم "بنت الليل" مع عزيزة أمير، كما شارك في كثير من الأفلام التاريخية والدينية ومن أفلامه "العزيمة" و"البؤساء" و"العيش والملح" و"ليلة غرام"، وكان أشهر أدواره، رئيس الدائرة في فيلم "أبو حلموس" مع نجيب الريحانى، والشيخ العز بن عبدالسلام في فيلم "وا إسلاماه" و"العيش والملح" و"حسن ومرقص وكوهين".