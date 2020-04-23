تزوج شقيقتين بريطانيتين.. الجمهور يبحث عن عباس فارس

تصدر الفنان عباس فارس، مؤشرات البحث على جوجل، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد انتشار أسرار في حياته في ذكرى ميلاده يوم 22 من شهر أبريل، وأنه تزوج شقيقتين بريطانيتين في حياته، حيث تزوج الثانية بعد وفاة الأولى.
عباس فارس، ممثل مصري، ارتبط اسمه في زمن الأفلام الأبيض والأسود، كما مثل في بعض الأفلام الملونة، كما ارتبط بأدوار الباشوية و العمودية، ولعل من أشهر أدواره هو دور الشيخ العز بن عبد السلام في فيلم "وإسلاماه".
ولد عباس فارس في حي المغربلين في القاهرة، عرف التمثيل منذ الصغر، حيث شارك مع إحدى فرق الهواة في عرض بعنوان "شقاء الأبناء".
عند بلوغه الخامسة عشرة، انضم لفرقة جورج أبيض، وأسند إليه دور في مسرحية "ماكبيث" ودور آخر في مسرحية "عطيل" وكلتاهما مسرحيتان شهيرتين لويليام شيكسبير، وانضم لاحقا لفرقة نجيب الريحاني وشارك معه في أوبريت "العشرة الطيبة، تلحين سيد درويش.
كانت بدايته السينمائية، في عام 1939 من خلال في فيلم "بنت الليل" مع عزيزة أمير، كما شارك في كثير من الأفلام التاريخية والدينية ومن أفلامه "العزيمة" و"البؤساء" و"العيش والملح" و"ليلة غرام"، وكان أشهر أدواره، رئيس الدائرة في فيلم "أبو حلموس" مع نجيب الريحانى، والشيخ العز بن عبدالسلام في فيلم "وا إسلاماه" و"العيش والملح" و"حسن ومرقص وكوهين".