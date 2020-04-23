ادعية رمضان لـ أصالة مطلوبة على جوجل





كتبت أصالة ، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام": "الليلة أمسية رمضانية.. ليلة روحانية من أدعية ومدائح دينية، في بث مباشر عبر القناة الرسمية علي يوتيوب،

وذلك الساعةفي تمام ٩ مساءً بتوقيت القاهرة و١٠ مساءً بتوقيت السعودية.. لمشاهدة اللايف علي قناة اليوتيوب الرسمية اللينك في البايو".

يذكر أن طرحت أصالة منذ عدة أشهر فيديو كليب أغنية " شامخ " والتي حققت نجاح كبير جدأ فور طرحها عبر القناه الرسمية على اليوتيوب، ومواقع التواصل الأجتماعي.





في نفس السياق تعمل أصاله، على اغاني البومها الجديد تمهيدًا لطرحه فور الأنتهاء منه.





تصدرت الفنانة أصالة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها عن إحياء حفل "أون لاين" في محاولة منها للتخفيف عن الجمهور في ظل الظروف الحالية.