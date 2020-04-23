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رياضة

تريزيجيه يطالب سان جيرمان بعدم التفريط في ايكاردي

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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نور عادل
طالب ديفيد تريزيجيه نجم منتخب فرنسا السابق، إدارة باريس سان جيرمان، بعدم التفريط في المهاجم ماورو إيكاردي.

وقال تريزيجيه في تصريحات لصحيفة لو باريزيان "يجب أن تفعل إدارة باريس خيار شراء إيكاردي بعد انتهاء الإعارة لعدة أسباب، أولها عامل السن، حيث يبلغ ماورو 27 عاما، ولا يزال شابا".

وأضاف "كما أن هناك قلة من المهاجمين المميزين المتاحين في سوق الانتقالات بهذا المبلغ (65 مليون يورو)".

وأشار "لقد تأقلم ماورو إيكاردي مع أجواء باريس سان جيرمان وأثبت جودته رغم تراجع معدل مشاركته قبل توقف النشاط".

ونبه ديفيد تريزيجيه الإدارة الباريسية بقوله "من الأفضل أن يكون إيكاردي معك أفضل من أن يكون ضدك، أعلم تماما أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد معه".

وأتم تريزيجيه تصريحاته "إيكاردي مهاجم فريد من نوعه وهداف مميز، ومعدله رائع والكفاءة الفنية لديه هائلة".

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