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حوادث

حبس 5 لصوص سرقوا أجزاء من الكبارى المعدة للإنشاء بالشروق

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:15 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة أجزاء من الكبارى المعدة للإنشاء، ويقومون بتجميع الأجزاء الحديدية من الطريق العام بقصد بيعها لتجار الخردة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنوا من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل"، وعثر بحوزتهما على "72 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال "غير معلوم مصدرها" - عدد وأدوات – عدد (2) ماسورة حديدية"، حيث تبين أنهما يقومان بتجميعها من الطريق العام لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية.
   
كما تمكنت الأطواف الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بطريق السويس دائرة الشروق عثر بحوزتهم على 35 قطعة حديد مختلفة الأحجام والأشكال "غير معلوم مصدرها"- عدد وأدوات – ماسورة حديدية – رأس بلطة بدون يد"، وتبين قيامهم بتجميعها من الطريق العام لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الامن لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى وقائع سرقة القطع الحديدية الخاصة بالكبارى المعدة للإنشاء، وكذا من يقومون بتجميع القطع الحديدية من الطريق العام بقصد بيعها لتجار الخردة.
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