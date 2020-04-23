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أخبار البلد

وفاة طبيب مصري في بريطانيا بفيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:19 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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سعيد العربي
أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا وجمعية اللوتس المصرية وفاة الدكتور مدحت عطا، طبيب مصري ببريطانيا، بعد إصابته  بفيروس كورونا COVID 19 اليوم، الخميس.

وكان الطبيب المصري يعمل بمستشفى Doncaster and Bassetlaw Teaching Hospital NHS Foundation Trust 
نتيجه إصابته بفيروس Covid-19.

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وقال الدكتور تيم نوبل، المدير الطبي، وريتشارد باركر OBE، الرئيس التنفيذي في مستشفيات دونكاستر وباسيتلو التعليمية: "بحزن شديد نعلمكم أن زميلنا الدكتور مدحت عطا الله قد مات بعد إصابته بـCovid-19 في مستشفى دونكاستر الملكي. 

وأضاف: "كان الدكتور عطا الله يعتني بالعديد من المرضى المسنين في المستشفيات في جميع أنحاء شمال إنجلترا، زميل يتمتع بشعبية كبيرة ويحظى بالاحترام، وكان إنسانًا مميزًا للغاية مارس الطب في ثلاث قارات طوال حياته المهنية، مما أثر على حياة الكثيرين بهذه الطريقة الإيجابية. لقد كان رجلًا لطيفًا حقًا وسيفتقد بشدة من قبلنا جميعا. نود أيضا أن نتوقف لحظة لنشكر الزملاء الذين اهتموا بمدحت أثناء مرضه، والذين فعلوا كل ما في وسعهم لرعايته ودعمه وهو يقاتل بشجاعة Covid-19".

وتابع: "نشارك أعمق تعاطفنا مع أخ وأخت الدكتور عطا الله وأحبائه في مصر، ونطلب من وسائل الإعلام احترام رغباتهم خلال هذه الفترة الصعبة للغاية".
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