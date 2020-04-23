روسيا ترسل غواصة مرعبة جديدة إلى سوريا خلال أيام

أعلنت روسيا أنها ستقوم بإرسال غواصة حربية مجهزة بكامل عتادها إلى سوريا ، لتكون متواجدة بشكل مستمر في مياه البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته شبكة إيه إم إن.

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالة تاس أمس الأربعاء أن مشروع أسطول البحر الأسود، سيعود قريبًا إلى قوة المهام الدائمة للبحرية الروسية في البحر المتوسط، من خلال عودة الغواصة -تعمل بالديزل والكهرباء - روستوف أون دون .

أضاف المصدر "ستبدأ في العمل خلال الأيام المقبلة".

ولم يحدد المصدر ما إذا كانت الغواصة روستوف أون دون ستحل محل الغواصة كراسنودار التي تتواجد حاليًا في سرب البحر الأبيض المتوسط ​​التابع للبحرية الروسية أو ستنضم إلى الفرق العاملة.

وعادة مايتم نشر الغواصات لمدة ​​18 شهرًا ، بينما يتم تناوب الأطقم كل ثلاثة أشهر.

وتقوم الغواصات بتوجيه ضربات بصواريخها كروز ضد أهداف إرهابية في سوريا.

يشار إلى أن مشروع 636.3 لغواصات الجيل الثالث من الغواصات الديزل والكهرباء، تعتبر من بين أكثر القطع البحرية قوة بسرعة تصل إلى 20 عقدة ، وقدرة على الغوص على عمق حوالي 300 متر ، وإمكانية بقاء متواصلة في البحر لـ 45 يومًا.