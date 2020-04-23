AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحكومة اليمنية تعود إلى العاصمة المؤقتة عدن

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:22 ص
معين عبدالملك
معين عبدالملك
Advertisements
أ ش أ
أكد مصدر رفيع في الحكومة اليمنية، أن رئيس الحكومة معين عبد الملك سيعود، اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن، برفقة عدد من الوزراء، للإشراف على جهود الإنقاذ والإغاثة جراء السيول التي ضربت المدينة.

وأوضح المصدر وهو أحد أعضاء الحكومة، وفقا لقناة العربية الإخبارية، أن الحكومة ستباشر أعمالها من عدن في ظل وجود مؤشرات إيجابية لاستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار إلى أن هناك دعما كبيرا في هذا الاتجاه وبما يضمن توحيد الجهود تحت مظلة الشرعية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، شدد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض الذي قال إنه سيوحد الجهود للتغلب على التحديات وتقديم الخدمات للشعب اليمني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير السعودية باليمن: 500 مليون دولار من المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد ظهوره بـ شورت.. محمد عبده حديث السوشيال ميديا

شاهد.. تمارين الاستبس لحرق الدهون وإنقاص الوزن

مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد

خلود زهران: انحسار فيروس كورونا في بعض البلدان أمر مطمئن

بعد تعديل قانون الطوارئ.. 15 صلاحية جديدة للرئيس والحكومة في مواجهة كورونا

أخبار الفن.. مواعيد عرض وقنوات مسلسلات رمضان 2020.. اتهام أحمد عزمى بقضية مخدرات.. دعاء صلاح تعلق على أزمة حنين حسام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس