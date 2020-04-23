الدولار يتخلى عن مكاسبه مقابل عملات السلع الأولية مع تعافي النفط

تخلي الدولار عن مكاسبه وتراجع مقابل عملات منتجي النفط اليوم الخميس، إذ ساهم انتعاش أسعار الخام بعد انهيار غير مسبوق في تهدئة الأسواق المتوترة حيال تراجع ضخم للطلب العالمي بفعل فيروس كورونا.





واستقر اليورو مقابل الدولار والجنيه الاسترليني قبيل اجتماع لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي بشأن استجابة التكتل للاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا العالمية.





وقال مسؤول من الاتحاد أمس الأربعاء إن دول التكتل قد تستغرق حتى الصيف أو ربما أطول من ذلك للاتفاق على الكيفية الدقيقة لتمويل إنقاذ لمساعدة الاقتصادات على التعافي في ظل استمرار خلافات كبيرة.





وفي البداية، تجاهلت العملة الأمريكية تعافي أسعار النفط بسبب أن المكاسب كانت طفيفة. لكن الدولار تراجع مع مواصلة العقود الآجلة للنفط مكاسبها، مما يقلص جاذبية الملاذ الآمن في الاحتفاظ بأموال بالدولار.





ومقابل الكرونة النرويجية، تخلت العملة الامريكية عن مكاسبها وتراجعت 0.7 بالمئة إلى 10.6894 مع ارتفاع أسعار النفط، لتتراجع من أعلى مستوى في شهر والذي بلغته أمس الأربعاء.





وانخفض الدولار 0.8 بالمئة إلى 75.38 روبل روسي اليوم، كما وانخفض الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي إلى 1.4134 دولار كندي عقب تراجعه 0.3 بالمئة أمس الأربعاء.





وارتفعت العملة الأمريكية في البداية مقابل البيزو المكسيكي لكنها بدلت مسارها وانخفضت إلى 24.3850، لتتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين.





وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.16 بالمئة إلى 15.18 دولار للبرميل اليوم. ويوم الاثنين، هوت العقود الآجلة للخام شهر أقرب استحقاق إلى مستوى تاريخي منخفض عند ما يزيد عن سالب 37 دولارا مع تسبب تخمة النفط وتضاؤل القدرة على تخزينه في دفع أسعار النفط للتهاوي.





كما ارتفع خام برنت أيضا 11.83 بالمئة إلى 22.78 دولار للبرميل، ليرتفع من أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران 1999.





ولم يطرأ على الدولار تغير يذكر مقابل الين إذ ظلت العملتان في نطاق محدود.





وجرى تداول الدولار في أحدث تعاملات عند 107.78 ين.





وتعافى الدولار الأسترالي من انخفاض مبكر ليرتفع 0.23 بالمئة إلى 0.6339 دولار أمريكي مع تراجع العملة الأمريكية مقابل بقية العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية العالمية.





فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.37 بالمئة إلى 0.5979 دولار أمريكي.