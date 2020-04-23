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أخبار العالم

حملة للقصاص لضحايا كورونا.. هل أدى الإهمال والفساد إلى مذبحة وبائية في إيطاليا

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:25 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
يطالب عدد من ذوي المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا بالعدالة لأقربائهم ضحايا الوباء، حيث تتصاعد موجة من الغضب في أوساط ذوي الضحايا بشأن أخطاء ارتكبتها سلطات البلاد وساهمت في انتشار الوباء على نطاق واسع وحصده لعشرات الآلاف من الأرواح. 

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن 25085 حالة، ومع استمرار معدل الوفيات عند مستوى مرتفع ينسق ذوي الضحايا جهودهم لتعقب المسئولين وكشف شبهات الإهمال أو الفساد التي تسببت في انتشار الوباء.



وأضافت الصحيفة أن نحو 45 ألف شخص انضموا إلى حملة ترفع شعار "سوف نخبر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أطلقها شخص يُدعى لوكا فوسكو توفي والده بفيروس كورونا في إقليم لومبارديا، أكثر أقاليم البلاد تضررًا من الوباء.

وقال فوسكو "إننا لا ننشد تعويضًا ماديًا. هدفنا الأساسي هو تحقيق العدالة من منظور جنائي، فإذا ثبت أن هناك أشخاص مسئولين عن هذه الكارثة يجب توجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".

وأوضح فوسكو أن الحملة لا تستهدف العاملين بالقطاع الصحي، وإنما المسئولين في المواقع القيادية الذين استخفوا بخطورة الموقف في البداية، وأضاف "العاملون بالقطاع الصحي ضحايا مثل أولئك الذين توفوا، ولكن بما أن المنظومة الصحية في إيطاليا تُدار بطريقة غير مركزية فإن مسئولي الأقاليم الذين يحددون معايير عمل المستشفيات هم المسئولون".

وتابعت الصحيفة أن هناك تحقيقات جنائية جارية بالفعل لتحديد ما إذا كانت هناك مسئولية بشرية في بعض الأقاليم عن انتشار فيروس كورونا، مثل تحقيق حول مستشفى بمدينة ألزانو لومباردو لم تعترف بتشخيص فيروس كورونا وفقًا للأعراض المعروفة له.

ويجري المحققون في إقليم لومبارديا تحريات حول شبهات إهمال وقتل غير متعمد بعد وفاة المئات في منازلهم بفيروس كورونا، دون إدخالهم في إحصائيات وفيات الوباء.

وفي الوقت ذاته، تخطط روابط واتحادات أطباء في إيطاليا لاتخاذ إجراءات قانونية لتحديد المسئولية عن وفاة 144 شخصًا على الأقل من العاملين بالقطاع الصحي نتيجة نقص معدات الوقاية في بداية الأزمة.
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