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برلمان

طلب إحاطة بشأن ترويج أدوية لعلاج فيروس كورونا عبر الفيسبوك

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:42 ص
النائبة داليا يوسف
النائبة داليا يوسف
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فريدة محمد
تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن ضعف آليات ضبط سوق الأدوية في ظل أزمة كورونا وحماية المواطن من التعرض للنصب ببيع أدوية فاسدة ووهمية.

وأوضحت يوسف، في طلبها، أن الفترة الماضية شهدت عملية تداول واسعة لأدوية مناعة والترويج لها كعلاج فعال لفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم اعتمادها طبيًا من الجهات المعنية كعلاج أو وقاية من كورونا، وبالطبع هناك خطورة تناولها علي صحة الإنسان دون اعتماد طبي.

وأكدت أن تناول تلك الأدوية سيتسبب في أزمة صحة الإنسان تصل إلى وفاته في بعض الأحيان، خاصة وأن هناك انتشار ملحوظ لعقاقير مجهولة ليس لها علاقة بعلاج الفيروس، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي


ولفتت أن هناك بعض الشركات التي حاولت استغلال أزمة فيروس كورونا، لتحقيق ارباح بالنصب على المواطنين، مستغلة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي.

وتابعت: وشهدت هذه المنصات عمليات ترويج لادوية وهمية للفيروس، وأيضا أجهزة ادعت انها كواشف سريعة للاصابة به من عدمها.

وأكدت أن السيطرة على أزمة تداول عقاقير مجهولة لعلاج فيروس "كورونا" يحتاج إلى تعاون الجهات الرقابية المختصة مع جهاز حماية المستهلك وأيضا أجهزة وزارة الصحة ووزارة الاتصالات.

وطالبت بتدخل الأجهزة المعنية في تفعيل الرقابة على السوق ومنع استغلال أزمة الفيروس في النصب على المواطنين، بجانب التأكد من وجود تراخيص لأي منتجات يتم ترويجها وخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
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